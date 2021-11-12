Karakum Anaokulu’nda 2 öğrenci pozitif çıktı, okul tedbir amacıyla kapatıldı.

Okulun sorumlu öğretmeni Sinem Çakır’dan alınan bilgiye göre; Pazartesi günü kapatılan okulda eğitime 22 Kasım’a kadar ara verildi.

YENİDÜZEN’e kısa bilgi veren Çakır, şu anda pozitif çıkan öğrenciler dışında 12 öğrenci ve 3 öğretmenin de karantinada olduğunu kaydetti.

Çakır, okul yönetimi olarak öğrencilerden rutin haftalık test talep ettiklerini, bu testlerde pozitif öğrencilerin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.