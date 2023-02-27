Karakol İlkokulu Okul Aile Birliği de çocuklarını okula göndermeyecek

Namık Kemal Lisesi’nin ardından, Karakol İlkokulu Okul Aile Birliği de bugün itibariyle çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.

Okul Aile Birliği Başkanı Fatoş Midem, okul binasında yapı denetimleri yapılıp, velilerle paylaşılana kadar sürecin devam edeceğini belirtti.

Midem, Türkiye’deki deprem felaketinin ardından ülkemizdeki binaların güvenirliliğinin endişe yarattığını söyleyerek, “Okullarımızın çoğunluğunun eski yapılar olması, Karakol İlkokulu’nda da yapısal sıkıntılar görüşmesi okul aile birliği olarak bazı tedbirler almamızı gerektirdi” dedi.