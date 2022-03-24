CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın hükümet eliyle piyasada yaratılan pahalılığa dikkat çekerek koalisyon ortaklarını sert sözlerle eleştirdi, “Yeter artık, aklınızı başınıza toplayınız” ifadelerini kullandı.

Fon uygulaması ile bütçe açığını kapatmaya yönelen ve ek bir pahalılığa neden olan hükümetin uygulamalarına işaret eden Erdoğan Sorakın “Kara delikler halkın alım gücünü düşürmekle kapanmaz. Bütçe dengesi ekonomiyi büyütmekle, halkın alım gücünü artırmakla sağlanır. Bu anlayış işsizliği de iş yerlerinin kapılarına kilit vurmayı da tetikleyecek” dedi.

İşte Sorakın'ın sosyal medya paylaşımı:

Kurnaz tilkiler gibi sandıkların arkasına gizlenerek, sandıklar açılır açılmaz bu ülkeyi mahvetmek için saldırıya geçtiniz. Elektrikten, akaryakıta, suya, süte, ekmeğe, ilaca, temel tüketim maddelerinin tümüne, alkollü içeceklere... astronomik zamlar yaptınız. Alım gücünü düşürdünüz, marketlere giremeyecek, doktora gidemeyecek bir ortam yarattınız. Kara delikler halkın alım gücünü düşürmekle kapanmaz. Bütçe dengesi ekonomiyi büyütmekle, halkın alım gücünü artırmakla sağlanır. Bu anlayış işsizliği de iş yerlerinin kapılarına kilit vurmayı da tetikleyecek. Yeter artık, aklınızı başınıza toplayınız.