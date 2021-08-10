“Kara bir kabus gibi nefesimizi tıkamaya hakkınız yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan kara dumanlara dikkat çekti, “Günlerdir kuzey kıyımıza kara bir kabus gibi çöken duman nedir?” diye sordu.

İncirli, “Dünya uzun zamandan beri hava kirliliğinin insan sağlığına ve eko-sistemlere verdiği zararların farkında. Ülkeler insan ve çevre güvenliği için tedbir almaya, hava kirliliğini takip etmeye ve hava kalitesi politikaları oluşturmaya çalışıyor” diye konuştu.

Elektrik santrallerinin hava kirliliği konusunda halk sağlığını tehdit eden unsurların başında geldiğinin bilindiğine vurgu yapan İncirli, “Hava kirliliğinin kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadığını düzenli bir şekilde ölçmemiz gerekiyor. Bu bir temenni değil, mevzuatımıza göre bir zorunluluktur. Çevre Yasası ve tüzükleri vardır. Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü bunlardan biri. Hava kirliliği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sıkı bir bilgi ve veri paylaşımı yapması gereken bir konudur. Hatta Sağlık ve Tarım Bakanlıklarıyla da gerektiğinde ortak çalışılmalıdır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yakıt kalitesinden sorumludur ve Çevre Dairesi’ne konu ile ilgili bilgi ve veri sağlamak zorundadır” diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımında İncirli şunları ifade etti:

“Günlerdir Teknecik Elektrik Santrali’nden yayılan, görenleri dehşete düşüren kara dumanlar sonrasında iki bakanlık arasında bilgi paylaşımı yapıldı mı?

Kullanılan yakıtın kalitesi nedir?

Hava kirleticilerin emisyon ölçümleri yapılıyor mu? Sonuçlar kabul edilen sınırlar içinde mi? Yoksa sınırları aşıldı mı?

Sn. Arıklı ve Sn. Ataoğlu bu sorulara ivedilikle cevap vermeli ve hava kirliliği verilerini şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kara dumanın nedenleri açığa çıkarılmalı, gereken tedbirler alınmalı, sorunlar giderilmelidir.

Halk ekonomik yıkım, ayrılıkçı, sorumsuz siyasetler sonucunda yalnızlık ve çaresizlik içinde kıvranırken bir de memleketimizin havasını içimize çekerken kara bir kabus gibi nefesimizi tıkamaya hakkınız yok, haddiniz de yok!

Kullanılan yakıtın ve hava kirliliği ölçümlerinin laboratuvar sonuçlarının takipçisi olacağız.”