Kar-İş eylemi askıya aldı
Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetle yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıklarını açıkladı, eylemlerini askıya aldıklarını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetle yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıklarını açıkladı, eylemlerini askıya aldıklarını duyurdu.
Açıklama şöyle:
K.T Çağdaş Kar-İş olarak hükümet ile yapılan görüşmelerde mutabık kaldığımızı, eylemimizi askıya aldığımızı, toplu taşımacılığın tekrardan başlatıldığını kamu oyuna duyururuz.
Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (a)
Kar-İş Başkanı
Fuat TOPALOĞLU
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