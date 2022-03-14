Lefkoşa4 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kar-İş eylemi askıya aldı
Kar-İş eylemi askıya aldı

Kar-İş eylemi askıya aldı

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetle yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıklarını açıkladı, eylemlerini askıya aldıklarını duyurdu.

A+A-

 

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetle yapılan görüşmelerde anlaşma sağladıklarını açıkladı, eylemlerini askıya aldıklarını duyurdu.

Açıklama şöyle:

K.T Çağdaş Kar-İş olarak hükümet ile yapılan görüşmelerde mutabık kaldığımızı, eylemimizi askıya aldığımızı, toplu taşımacılığın tekrardan başlatıldığını kamu oyuna duyururuz.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (a)

Kar-İş Başkanı

Fuat TOPALOĞLU

Bu haber toplam 388 defa okunmuştur