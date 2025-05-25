 Kapsamlı çözüme güçlü destek ve müzakerelere dönme çağrısı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) tarafından sunulan ortak karar önerisi, Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros , İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısında temaslarını sürdürüyor.

CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros tarafından okunan ortak karar metni şu şekilde:

“Sosyalist Enternasyonal,

Kıbrıs sorununa siyasi eşitlik temelinde kapsamlı çözüm bulunmasına yönelik desteğini bir kez daha teyit eder ve dış güçlerin adada askeri varlıklarını artırma veya gerginliği tırmandırma çabalarını kınar.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderleri, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon hedefiyle Birleşmiş Milletler öncülüğünde müzakerelere derhal yeniden başlamaya çağırır.

Barış sürecinin 2017 yılından bu yana ilerleme kaydedememiş olmasından duyduğu derin endişeyi ifade eder; Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de barışın, iş birliğinin ve refahın örnek bir modeli haline gelmesi gerektiğine olan inancını yineler.

Bu anlayış doğrultusunda, Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde yeni geçiş noktalarının açılmasının önemini vurgular ve yeniden hatırlatır.

Ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunun çıkar ve haklarının, Schengen üyelik süreci kapsamında gözetilmesi gerektiğini vurgular.

Son olarak, Kıbrıs’ta karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık haklarına saygı gösterilmesinin ve her türlü ayrımcılıktan arındırılmış bir yaşam sürmelerinin sağlanması gerektiğinin altını çizer.”