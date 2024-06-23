Kaplıca-Tatlısu yolunda kaza

Kaplıca - Tatlısu eski anayolunda bugünsaat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, kaza 143 miligram alkollü içki tesiri altında olan 26 yaşındaki Ulia Lutsenko’nun, VP 672 plakalı salon araç ile Tatlısu’dan Kaplıca’ya doğru seyrettiği esnada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkması ve aracın sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.