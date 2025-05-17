Kapının kilidini kırarak eve girdiler, ev sahibinin parasını çaldılar

Kalkanlı’da bir eve girerek hem kol saati hem de nakit para çalan zanlılar S.E. ve S.C.E. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru Erkan Yılmaz, 16 Mayıs 2025 tarihinde 17:50 - 19:00 saatleri arasında, zanlılar S.E ve S.C.E. Kalkanlı adresindeki M.Ö’ye ait evin kapalı ve kilitli durumdaki ahşap kapının cam penceresini kırıp, kilidi zorlayarak kapıyı açıp içeriye giriş yaptıklarını anlattı.

Polis, zanlıların salonda bulunan Casio marka kol saatini ve evin banyo kısmında askıda asılı olan M.Ö’ye ait pantolonun arka cebindeki para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 5 bin TL ile 50 Sterlin nakit parayı sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis başlatılan soruşturma kapsamında sonucunda olay yerinden şüpheli ayrılan FN 844 plakalı araç tespit edilmiş olup konu araçta bulunanların zanlılar olduğunu belirtti. Polis yürütülen soruşturmada FN 844 plakalı araç, zanlı S.E.’nin çantası içerisinde 654,75 TL nakit para ve Casio marka kol saati bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Erkan Yılmaz, yapılan tahkikat sonucunda zanlıların ev ihtiyaçları için Gönyeli'de bulunan bir marketten 3 bin 300 TL tutarında alışveriş yaptıkları, Gönyeli'de bulunan petrol istasyonundan ise 200 TL benzin aldıkları tespit edildiğini aktardı. Polis zanlıların itiraf nitelikli gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçları itiraf ettiğini bu ifadenin teyit ve tekzip edildiğini ayrıca aranan eksik para olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.