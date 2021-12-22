“Kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durulmalı”

Derya ULUBATLI

Sağlık Bakanlığı Kıbrıs’ın kuzeyinde iki kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı, bunun üzerine doktorlar “kalabalık ortamlardan uzak durma” çağrısı yaptı.

İlk olarak Güney Afrika’da görülen, hızlı yayılma özelliğinden dolayı bir anda dünyanın birçok bölgesine yayılan ve Kıbrıs’ın güneyi ile Türkiye’de de görülen Omicron varyantına dün itibariyle Kıbrıs’ın kuzeyinde de rastlandı. Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekipleri, Omicron varyantı taşıdığı tespit edilen 2 kişinin yakın bir tarihte yurt dışı seyahatleri bulunmadığını, bu kişilerin karantinada gözetim altında bulunduğunu ve temaslıları ile ilgili gerekli tüm tespit ve taramaların yapıldığını duyurdu.

Genellikle kalabalık kutlamaların yapıldığı yeni yıla sayılı günler kala görülen iki Omicron vakası endişe yaratırken, gelişmeyi yorumlayan pandemi hekimleri “kurallara aksatmadan uyulmalı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı” uyarılarında bulundu.

“Denetimleri artırmalı, Yeni Yıl kutlamalarında dikkatli olmalıyız”

Türkiye ve Kıbrıs’ın güneyinden sonra Omicron varyantının kuzeye de gelmesinin beklenen bir durum olduğunu söyleyen doktorlar, zaten hızlı yayılan Omicron varyantının adadaki denetim eksikliklerinden dolayı daha da tehlikeli hale gelebileceğini savundu, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu. Özellikle kış aylarında kapalı ve havasız alanlarda bulunmanın varyantın yayılmasına katkı sağlayabileceğini söyleyen doktorlar, yaklaşan Yeni Yıl kutlamalarıyla ilgili de uyarılar yaptı, bu süreçte kapalı ve kalabalık alanlara girilmemesi, tedbirlerin en üst düzeyde olması gerektiğini vurguladı. Maske, mesafe, hijyen kurallarını da hatırlatan doktorlar, aşı konusuna da değindi, Sağlık Bakanlığı yetkililerini aşıyı teşvik edecek kamuoyu bilgilendirmelerini artırmaya çağırdı.

Tabipler Birliği Başkanı ve İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Özlem Gürkut:

“Test denetimleri artırılmalı, sınırlardaki kurallar düzenlenmeli”

“Özellikle yılbaşı gelirken riskleri azaltmak için kapalı ve kalabalık alanlara girmemeli, denetimleri artırmalı, kapalı alanları sürekli havalandırmalıyız”

COVID-19 virüsünün mutasyona uğramış yeni varyantı Omicron’un oldukça hızlı yayılan bir tür olduğuna dikkat çeken Tabipler Birliği Başkanı ve İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Özlem Gürkut, bu yüzden varyantın çok sayıda insanı aynı anda hasta edebilme özelliğine sahip olduğunu vurguladı. Bu durumun Kıbrıs’ın kuzeyi gibi sağlık kapasitesinin sınırlı olduğu bir bölgede ciddi tehlikelere yol açabileceğini söyleyen Gürkut, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Gürkut şunları aktardı: “Bu virüs büyük bir hızla dünyaya yayıldı, yayılmaya da devam ediyor. Şu an bu mutasyonun toplum içinde yayılmasını engellemek için zaten bildiğimiz, virüsle temasımızı azaltacak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmalı, kapalı alanların havalandırması gibi işlemler devam etmeli, tarama testleri sıklaştırılmalı ve aşılar güncellenmelidir. Ayrıca ülkeye Omicron’un gelişini önlemek için sınır girişlerinde düzenlemeler yapılmalı, test denetimleri sıklaştırılmalı ve karantina uygulamaları konmalıdır”.

“Yılbaşı kutlamalarında kapalı ve kalabalık alanlara girilmemeli”

Varyantın tespit edildiği iki kişinin yakın zamanda yurtdışına çıkmadığının açıklandığını belirten Gürkut, bu şartlarda Kıbrıs’ın kuzeyinde henüz tespit edilmemiş başka Omicron taşıyıcılarının da olabileceğini ve özellikle kapalı bölgelerde durmanın bu yayılmayı artırabileceğini dile getirdi. Gürkut alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı: “Özellikle yılbaşı gelirken riskleri azaltmak için kapalı ve kalabalık alanlara girmemeli, denetimleri artırmalı, kapalı alanları sürekli havalandırmalıyız. Başta işletme sahiplerinin kapılarda yapacağı denetimler olmak üzere yetkililer ülke genelindeki denetimleri daha ciddiye alarak uygulamalıdır. Bunun dışında aşılamaya da hız verilmeli, hatırlatma dozlarının aksatılmaması için kamuoyu bilgilendirilmelidir”.

Tabipler Birliği Genel Sekreteri ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağrı Cemaller:

“Denetim eksikliği yayılmayı artırabilir”

“Denetimler ne yazık ki yeterli değil. Ayrıca aşılama da hızlandırılmalıdır. Bu gibi pandemi önlemlerinin uygun şekilde alınmasıyla Omicron’un önüne geçilebileceğini düşünüyorum”

Dünya Sağlık Örügüt açıklamaları ve dünyadaki yayılma hızı dikkate alındığında Omicron’un çok daha hızlı yayılan bir mutasyon olduğunu belirten Tabipler Birliği Genel Sekreteri ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağrı Cemaller, virüsün tehlikesinin ise aynı olduğunu vurguladı. Özellikle kış aylarında Omicron’un çok daha hızlı yayılabileceğine dikkat çeken Cemaller, denetimlerdeki eksikliğin de bu hızı artırabileceğini savundu. Cemaller şunları kaydetti: “Biz bu varyantın gelmesini zaten bekliyorduk çünkü hem Türkiye’de hem de adanın güneyinde görülmüştü. Sağlık Bakanlığını da defalarca önlem alması ve denetimleri artırması konusunda uyardık. Denetimler ne yazık ki yeterli değil. Ayrıca aşılama da hızlandırılmalıdır. Bu gibi pandemi önlemlerinin uygun şekilde alınmasıyla Omicron’un önüne geçilebileceğini düşünüyorum”.

Tabipler Birliği Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç:

“Birçok ülke kapanmaya gidiyor, tedbirleri artırmalıyız”

“Yılbaşı sürecinde tedbirler en üst düzeyde olmalıdır. Avrupa’da birçok ülke kapanmaya gidiyor. Bizim de en sıkı önlemleri almamız çok önemli…”

Güneyde de tespit edilen bu varyantın kuzeye gelişinin öngörülen bir durum olduğunu söyleyen Tabipler Birliği Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, birçok bilimsel veriye göre Omicron’un hızlı yayıldığının gözlemlendiğini ve daha farklı mutasyonları barındırdığını ifade etti. Bu süreçte esas sıkıntının havalandırılmayan kapalı ve kalabalık alanlar olduğunu dile getiren Özgeç, özellikle kış aylarının bu anlamda riskli olacağını aktardı. Özgeç şöyle devam etti: “Mesafe, maske ve hijyene en azami şekilde dikkat etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda bulunmayalım. Zorunlu olarak bulunursak da çok dikkat edelim. Bunun dışında aşılama çok önemli. Tam doz ve hatırlatma dozları hızlıca yapılmalı. Önümüzde yeni yıl süreci var. Bu süreçte riskleri ve temasları en aza indirmek gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda denetim eksikliğini gidermek ve açık olan sektörlerde şu andan itibaren ciddi denetlemelere gitmek gerekiyor. Yılbaşı sürecinde tedbirler en üst düzeyde olmalıdır. Avrupa’da birçok ülke kapanmaya gidiyor. Bizim de en sıkı önlemleri almamız çok önemli…”

Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı:

“Haftasonu yapılan yoğun bakım taramalarında Omicron’a rastlamamıştık”

“Maske, mesafe ve hijyene önem vermek ve aşılamayı artırmak Omicron’un yayılma hızını azaltabilir”

Haftasonu yoğun bakım taraması yaptıklarını ve hastalarda Omicron tespit etmediklerini belirten Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı, yeni tespit edilen kişilerin olduğunu ancak bu kişilerle ilgili net bir bilgisi olmadığını aktardı. Korunma şeklinin diğer varyantlarla aynı olduğuna dikkat çeken Onbaşı, maske, mesafe ve hijyene önem verilmesi gerektiğini, aşının da Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yayılma hızını azaltabileceğini söyledi. Bu varyantın diğerlerine göre daha hızlı yayıldığını söyleyen Onbaşı, can kaybı tehlikesinin ise aynı olduğunu dile getirdi.