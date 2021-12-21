2 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilen Omicron varyantı tespit kitleriyle Covid-19 pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığa bağlı temaslı takip ekiplerinin yaptığı soruşturma neticesinde Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin yakın bir tarihte yurt dışı seyahatleri bulunmadığı bildirildi. Varyantı taşıyan iki kişinin karantinada gözetim altında bulunduğu ve temaslıları ile ilgili gerekli tüm tespit ve taramaların yapıldığı duyuruldu.

Omicron varyantına karşı korunmada Covid-19 aşılarının hatırlatma dozlarının büyük önem taşıdığını dile getiren Bakanlık yetkilileri, “hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları elzemdir” ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ülkemizde de Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından vatandaşlarımıza aşı ile birlikte bir kez daha maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın Covid-19 ile mücadelede en önemli etkenler olduğunu hatırlatırız” denildi.