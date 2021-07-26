Kapalı turizm 10 Ağustos'tan itibaren iptal

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, ülkede artan vakaların ardından bir dizi kararlar üretti, 10 Ağustos'tan itibaren charter seferler ile el bilekliği takılarak kapalı otel turizm uygulamasını iptal etti.

Yapılan açıklamada charter seferler ile gelecek kişilere ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem yapılacağı ifade edildi.

Yeni uygulamaya yönelik "Bu seferler ile ülkemize gelecek kişiler tarifeli seferlerde olduğu gibi “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebileceklerdir.

İkamet adresi gösteremeyen kişiler ise belirlenen merkezi karantina otellerinde karantina sürelerini tamamlayacaklardır." denildi.

Kapalı yerde düğün yasak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son kararlarına göre düğün, nişan gibi etkinlikler kapalı alanlarda yapılamayacak. Ayrıca, gelin damat ve birinci derece yakınları 72 saat önce PCR testi yaptıracak.