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Kapalı Maraş açılımı için belediyeye 950 bin TL

Kapalı Maraş açılımı için belediyeye 950 bin TL

Bakanlar Kurulu, Gazimağusa Belediyesi'nin Kapalı Maraş'ın (Varosha) açılım süreci kapsamında, bölgede yaptığı temizlik, bakım-onarım, peyzaj, sulama ve hizmet alımı işlerinin ödenebilmesi amacıyla bütçeden 950 bin TL ayırdı.

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Bakanlar Kurulu, Gazimağusa Belediyesi'nin Kapalı Maraş'ın (Varosha) açılım süreci kapsamında, bölgede yaptığı temizlik, bakım-onarım, peyzaj, sulama ve hizmet alımı işlerinin ödenebilmesi amacıyla gereksinim duyulan 950 bin TL'nin, bütçeden karşılanmasına karar verdi.

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