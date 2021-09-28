Kanunsuz uyuşturucu madde ile yakalandı: 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf ve verme” suçları ile ilgili tutuklanan zanlı M.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlının “Kanunsuz cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf ve verme” suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, 27 Eylül’de Narkotik tarafından alınan bir bilgide, zanlının evinde uyuşturucu satışı yaptığının öğrenildiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlının evi önünde tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 895 Euro ve 940 TL nakit paranın bulunarak delil olarak alındığını söyledi. Zanlının evinde yapılan aramada kâğıt parçaları ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet hassas terazinin bulunarak, delil olarak alındığı da polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis, M.K’nin aracında yapılan aramada ise içinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigaranın bulunup, emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve söz konusu maddeleri, aranan bir şahıstan 30 gram olarak 250 Euro karşılığında satın aldığını, bir kısmını içtiğini, 10 gramının da satışını yapıp, 2 bin TL elde ettiğini anlattığını ifade etti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve emarelerin analiz edilmesi gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.