Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın geleneksel olarak düzenlediği “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı.

Ödül töreni ve sergi açılışı saat 14.00'te Lefkoşa’daki İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yapılırken, etkinliğe Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Cenk Soydan, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, öğrenciler, öğretmenler, veliler, yarışma jürisi ve sponsor firma Commercial Sigorta yetkilileri katıldı.

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” konulu 38 okuldan 1161 eserin yer aldığı yarışmanın, farkındalık ve Vakfın sesinin duyurulmasına bir destek çağrısı olduğunu belirtti ve yarışmada emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Cenk Soydan da konuşmasında yarışmaya katılan okul, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sponsor Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç tarafından Commercial Sigorta LTD. Genel Müdürü Erinç Karakaş’a plaket takdim edildi.

Ödüllerin dağıtılması ve serginin gezilmesiyle etkinlik sona erdi.

Yarışmada ödüle layık görülen öğrenciler şöyle:

“Ana sınıf kategorisi:

1-) Tezel Sarıoğlu – Yakın Doğu Okul Öncesi, 1-) Mehmet Bulut Göksü – Yakın Doğu Okul Öncesi.

2-) Şifa Bölüm – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, 2-) Lina Koru – Güzelyurt Atarürk Maarif Anaokulu.

3-) Demir İpar – Yakın Doğu Okul Öncesi, 3-) Almira Şener – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu.

Ana sınıf kategorisi mansiyon ödülleri:

Elif Naz Kırklar – Fazıl Plümer Anaokulu, Özdemir Özkurtuluş – Yakın Doğu Okul Öncesi, Yaz Öznergiz – Yakın Doğu Okul Öncesi, Serin Rüzgar – Yakın Doğu Okul Öncesi, Merve Direkoğlu – Yakın Doğu Okul Öncesi, Elin Çiftçi – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Nehir Çeto – Yakın Doğu Okul Öncesi, İzim Savaşır – Yakın Doğu Okul Öncesi, Cihan Uzun – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Ahmet Koloşlu – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Melisa Sür – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Rüya Benekli – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu.

İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi:

1-) Melin Beyaz – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, 1-) Mine Nur Yeter – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu.

2-) Su Hulusioğlu – Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu, 2-) Umay Kürüm – Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu.

3-) İpek Bayraktar – Yakın Doğu İlkokulu, 3-) Afet Üstünel – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu.

İlkokul 1 – 2 – 3. sınıf kategorisi mansiyon ödülleri:

Hira Nur Kütenci – Karşıyaka Merkez İlkokulu, Mustafa Kurt – Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu, Dinçalp Doğruyol – Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu, Emir Hadduroğlu – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Gülbahar İlkbahar – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Merida Beysoydan – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Hera Dokuzlar – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Peri Aceroğlu – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Cemre Kılıç – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Diyorbek Salamov – Gelibolu İlkokulu.

İlkokul 4 – 5. sınıf kategorisi:

1) Eylül Kızılkara – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, 1) Nisa Barut – Alsancak İlkokulu.

2) Bingül Özfaik – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, 2) Miray Karacelal – Alsancak İlkokulu.

3) Zen Arıkbuka – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, 3) Mert Ali Yıldız – Alsancak İlkokulu.





İlkokul 4 – 5. sınıf kategorisi mansiyon ödülleri:

Erdoğan Bilal Soygür – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Delsa Salehısıahdashtı – Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu, Yağmur Yıldız – Karşıyaka Merkez İlkokulu, Ekrem Güler – Şht. Salih Terzi İlkokulu, Su Uluçaylı – Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu.

Ortaokul kategorisi:

1) Türel Özer Balta – Canbulat Özgürlük Ortaokulu, 1) Sude Karakuş – Lefke Gazi Lisesi.

2) İclal İlgu – Canbulat Özgürlük Ortaokulu, 2) Elif Baysal – Bayraktar Ortaokulu.

3) Rüya Boran – İrsen Küçük Ortaokulu, 3) Azra Armağan – Hala Sultan İlahiyat Koleji.

Ortaokul kategorisi mansiyon ödülleri:

Nguyen Ngoc Tram – Lefke Gazi Lisesi, Naile Khalil – Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Ömür Çelebi – Canbulat Özgürlük Ortaokulu.

Lise kategorisi:

1) Nursel Hançer – Türk Maarif Koleji, 1) Ecem Çıdan – Türk Maarif Koleji.

2) Bircan Rehan – Lefkoşa Türk Lisesi, 2) Ali Muhammedov – Lefkoşa Türk Lisesi.

3) Semina Koçak – 20 Temmuz Fen Lisesi.

Özel kategori:

1) Hamide Sürmen – Gazimağusa Meslek Lisesi, 1) Mert Gebedek – Cengiz Topel End. Meslek Lisesi.

2) Halime Küçükandaç – Cengiz Topel End. Meslek Lisesi, 2) Nisa Nur Dereli – Cengiz Topel End. Meslek Lisesi.

3) Halime Küçükandaç – Cengiz Topel End. Meslek Lisesi.

Özel kategori mansiyon ödülleri:

Berk Besimoğlu – Gazimağusa Meslek Lisesi, Mahan Şarman – Gazimağusa Meslek Lisesi.”