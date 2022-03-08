Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 22 bin 505 TL bağış yapıldı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, İngiliz gönüllü Barbara Fushman’ın derneğe 22 bin 505 TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz gönüllü Barbara Fushman tarafından her yıl düzenlenen “Christmas Swim” etkinliğinden bu yıl 45 bin 10 TL gelir elde edildiği, bu gelirin yarısı olan 22 bin 505 TL’lik miktarın ise, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne ve diğer yarısının da diğer kuruma bağışlandığı kaydedildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği İngiliz Temsilcisi Susan Mary Tilt yaptığı konuşmada, “Tulips adına 22 bin 505 TL’lik bir çek almak ne büyük bir yardım ve sürpriz.” dedi.



Tilt, Barbara Fursman’a her yıl düzenlediği yüzme etkinliğini bu yıl da organize ettiği için Dernek olarak minnetkar olduklarını söyledi.

Tilt ayrıca, Creditwest Bankası’nın sponsorluğu ve Lord’s Palace Hotel’in ev sahipliği için de ayrıca Dernek adına teşekkürlerini iletti.

Yüzücüler ve sponsorların olmaması halinde, organizasyonun gerçekleşmesinin mümkün olamayacağına dikkatleri çeken Tilt, yüzmeye katılan ve sponsor olan herkese ayrı ayrı teşekkür etti ve 2022 yılı sonunda da aynı etkinliğin tekrarlanması umudunu ifade etti.