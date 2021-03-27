Kanlı’dan “Türkiye’ye ilhak” söylemi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, “Türkiye’ye ilhak” söylemi ile dikkat çekti.

Kanlı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “federal çözüm” olacaksa, ilhak anlamına gelen adanın kuzeyinin Türkiye’ye bağlanması seçeneğini tercih ettiğini belirtti.

“Ya Federasyon olur ya Türkiye’ye ilhak” görüşünü dile getirenleri “Rum” ya da Avrupa Birliği “işbirlikçisi” olarak niteleyen Kanlı, kişisel görüşünü açıkladı, “eğer federasyon diye Rum’a yama bir eyaletcik olacaksak, yani Rum ve AB bizi ilhak edecekse, Türkiye’ye bağlanmayı tercih etmeliyiz” dedi.

İşte Özer Kanlı’nın o paylaşımı

VURGULU- YORUM: İçimize şu veya bu kılıkta sızdırılan “ sözcüleri ve işbirlikçileri” aracılığı ile “ YA FEDERASYON OLUR, YA DA TÜRKİYE’YE İLHAK” diyor RUM VE AB...”KKTC YAŞAYACAK...2 DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜMKÜNDÜR” şeklindeki KKTC VE TÜRKİYE HÜKÜMET GÖRÜŞLERİ Rum , AB VE ONLARIN İÇİMİZDEKİ uzantıcıkları tarafından bu şekilde kirletilmeye, etkisizleştirilmeye çalışılıyor. OYSA GERÇEK ŞU: KKTC YAŞIYOR VE YAŞAYACAK...TÜRKİYE ve KKTC için en doğru seçenek KKTC’nin yaşaması, ekonomik olarak kalkınmasıdır. AMA BEN ÖZER KANLI OLARAK DİYORUM Kİ, eğer federasyon diye RUMA YAMA bir eyaletcik olacaksak, YANİ RUM VE AB BİZİ İLHAK EDECEKSE, Türkiye’ye bağlanmayı tercih etmeliyiz...

Euronews’te dikkat çeken değerlendirme!

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı ve bir dönem TÜSİAD Avrupa Temsilciliği ve TÜSİAD Genel Sekreterliği de yapmış olan Dr.Bahadır Kaleağası, Euronews’e dün dikkat çekici bir “ilhak” değerlendirmesi yapmıştı.

“Seçimlere doğru Türkiye KKTC'yi ilhak edecek" diyen Kaleağası, durumlar düzelmediği takdirde seçimlere doğru KKTC'nin Türkiye tarafından ilhakının söz konusu olacağını ileri sürdü.

Bunun öngörü mü yoksa kulis bilgisi mi olduğu yönündeki soruya da "Analiz-kulis karışık, bunu Rumlar da biliyor" yanıtını veren Kaleağası'na göre (Türkiye’de) seçim kazanmanın yegane aracı olarak bu kart kaldığını belirtti.