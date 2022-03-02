Kanber: “İşletmeler bu zammı karşılayamaz”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, elektriğe kabul edilemez bir zam yapıldığını dile getirdi, işletmelerin bu zammı karşılayamayacağına dikkat çekti.

Kanber, “Elektrik zammı sübvansiye edilmeliydi. Devlet kendi kasasından para çıkmasını istemedi, katkı ayırmadı. İşletmeler daha da daralacak” dedi.

Asgari ücret sonrası yapılan artışla yeniden aynı noktaya gelindiğini de belirten Kanber, işletmelerin kapanmaması için zammın aşağıya çekilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kanber, “Elektrik sektörün temel girdisi… Alternatif enerji olayı da çok yeterli değil. Girdiler de yükselecek. Piyasa pahalılaşacak” şeklinde konuştu.

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