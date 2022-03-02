Deniz: “Altından kalkılamayacak bir zam”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, elektrikte yeni fiyat düzenlemesini “altından kalkılamayacak zam” olarak değerlendirdi, bu kararın piyasaya pahalılık olarak yansıyacağını söyledi.

Deniz, enerji fiyatlarındaki artışın ödenebilecek rakam olmadığına dikkat çekti.

Geçmiş hükümetlerin popülist yaklaşımları nedeniyle zamanında yapılması gereken fiyat düzenlemelerinin hayata geçmediğini dile getiren Deniz, “Hane halkından iş yerlerine, turizm, sanayi tarım herkes olumsuz yönde etkilenecek” dedi.

Deniz, elektrik zammının makul seviyelere çekilerek, kademeli olarak ileri tarihte yeniden düzenlenmesi gerektiğini de ifade etti.

Elektrik fiyatlarında bu denli bir değişiklik yapılırken, sektör temsilcilerinden görüş alınmamasını da eleştiren Deniz, “Bu zam karşılanamaz” şeklinde konuştu.

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