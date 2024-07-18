Kamyon devrildi, işçi başından yaralandı

Lefkoşa'da devam eden külliye inşaatında meydana gelen "iş kazasında" bir kamyon devrildi, sürücüsü ise başından yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'den inşaat için gelen "Siyah Kalem" isimli şirketin çalışanı olan şahsın kimliği öğrenilemedi.

"İş kazası" külliye yerleşkesinin "millet bahçesi" inşaatında yaşandı.

Külliye inşaatının çalışma koşulları, son günlerde sürekli gündeme geliyor.

Son olarak, sıcak hava nedeniyle Çalışma Bakanlığı belirli saatlerde güneş altında çalışmayı yasaklamıştı. Ancak külliye inşaatı, bu yasağa uymayarak gece - gündüz çalışmaya devam etmişti.