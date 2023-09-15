Kamuda tek mesai düzenlemesi Pazartesi yürürlüğe giriyor. Buna göre, kamuda yıl boyunca, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

Haftalık 39 saat çalışma süresi olan tek mesai sistemine geçilmeden önce kamuda çalışma süresi, yaz mesaisinde haftada 35, kış mesaisinde haftada 40 saatti.