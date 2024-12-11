“Kamu reform projesi artık bir tercih değil bir zorunluluk haline geldi"

CTP Milletvekili Erkut Şahali , 2 yıl önce kaleme alınan hükümet programında "başlatılıp, tamamlanacağına" yönelik ifadenin yer aldığı kamu reform sürecinin henüz başlatılmadığına işaret ederek, kamu personel rejiminin önem ve aciliyetine vurgu yaptı.

Son yıllarda yaşanan ekonomik çöküşün kamu reform planlarını de olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Şahali, çok sayıda kıdemli memurun emeklilik ikramiyelerinde değer kaybı yaşamamak adına emekliye ayrıldığını ve bunun kamu hizmetini etkilediğini belirtti.

“Kamu reform projesi artık bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiştir” diyen Şahali, kamuda yaşanan insan kaybı nedeniyle bürokrasinin yaratılamayacağını ve liyakata dayalı atamaların olamayacağını kaydetti. Bu kapsamda 2015 yılında Meclis’te 4 parti ve ilgili sivil toplum örgütleriyle hazırlanan bir çalışmaya işaret eden Şahali, bu çalışmanın güncellenerek kullanılabileceğini belirtti.

Kamu görevliler tarafından yürütülmesi gereken bazı hizmetlerin geçici veya mevsimlik işçilerle yürütülmeye çalışıldığını savunan Şahali, son günlerde sağlık alanında yaşanan acı olayları hatırlattı ve olası zararların elde edilmesi planlanan menfaatten daha büyük olabileceği uyarısında bulundu.

Şahali, Avrupa Birliği’ne uyum yasaları konusunda önemli bir merkez olan Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin kurumsal yapısının oluşturulmamasını eleştirerek, Koordinasyon Merkezi ve Meclis arasında temasların azaldığını kaydetti. Şahali, Avrupa uyumunun gündemde olması gerektiğini kaydederek, merkezin güçlendirerek, mevzuat yapısına dahil edilmesi talebini seslendirdi. Şahali, Dünya Bankası’yla ilişkilerin de ne durumda olduğunu sordu.

Yasa tasarılarının hazırlanma süreci hakkında da konuşan Şahali, Başsavcılık ve Merkezi Mevzuat Dairesi’nin bu konudaki rollerine değinerek, Merkezi Mevzuat Dairesi’nden faydalanılamadığını ifade etti.

“Başbakanlık Denetleme Kurulu ne iş yapıyor? Bugüne kadar bir rapor yazdı mı?” diye soran Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu’ndaki alımlara ilişkin bir araştırmanın bu kurul aracılığıyla yapılabileceğini ve bunun mevzuata uygun bir faaliyet olacağını kaydetti. Şahali, “Eğer bir iş yaptırmayacaksanız görevden alın. En azından devletin yükü azalsın.” dedi.

Gazeteci Ali Kişmir’in yarın bir kez daha yargı önüne çıkacağını söyleyen Şahali, hükümetin Ali Kişmir’e yönelik tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti. Şahali, bu kapsamda, Meclis’te 3 Ekim 2023 tarihinde ivediliğine oy birliğiyle karar verilen yasa önerisinin derhal gündeme alınarak, komiteden ve genel kuruldan geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sporculara yapılan ödeneklerin az olmasını da eleştiren Şahali, bu ödeneklerin artırılarak, sporcuların teşvik edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Uyuşturucu alanında “Bana Bir Şans Tanı” projesi hakkında konuşan Şahali, bu projenin son durumu hakkında bilgi talep etti.

Şahali, internete bağlanmada yaşanılan sıkıntılara da değinerek, iş dünyasının dünyayla ilişki ve rekabeti bakımından internetin güçlendirilmesi için bu konuda çalışmaların artırılması gerektiğini kaydetti.

İfade ettiği beklentilerin karşılanmasına yönelik mevcut bütçenin olumlu bir tablo çizmediğini belirten Şahali, “Bu yıl 18 milyarlık bütçe açığı nedeniyle ihtiyaç duyulan kaynakların giderilmemesi endişesini taşırlarken, Başbakanlık’ın temsil ve ağırlama giderlerine geçen yıl yaklaşık 4 kat artış yapıldı” eleştirisinde bulundu. Devlet yönetiminde bütçe disiplininin bu icraatla belli olduğunu ifade eden Şahali, “Başbakanlık harcamalarının bütçede öngörüldüğü takdirde yapılmış olsa, ülkenin yeni bir okul gibi bir ihtiyacının karşılanabileceğini” söyledi.

Pahalıkla mücadelede eylem planı, bütçe disiplini ve kayıt dışılığın önlenmesi konusunda eylem talep ettiklerini kaydeden Şahali, “Bunun yapılamaması halinde sandığın kurulması gerektiğini” dile getirdi.