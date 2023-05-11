“Kamu menfaati yok… Değişiklik, kişiler için yapıldı”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), AKSA ile yeni bir sözleşmenin de önünü açan Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı, yürütmenin durdurulması yönünde talepte de bulundu.

Davayı dosyaladıktan sonra basına açıklamalarda bulunan EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, yasada yapılan değişikliği iptal etmek adına bu başvuruyu yaptıklarını söyledi.

Tuğcu, yapılan değişikliğin, gerçek veya tüzel kişilerin menfaati için yapıldığı görüntüsünün ortaya çıktığını iddia ederek, “Bu başvuruyu, toplumun menfaatlerini korumak amacıyla yapıyoruz” dedi.

Davayı dosyalayan avukat ise, yasal değişikliklerin kamu menfaati üzerine yapılması gerektiğini ancak bu değişiklikte kamu menfaatine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını iddia ederek, dava dosyalamanın yanı sıra yürütmenin durdurulmasına ilişkin de talepte bulunduklarını söyledi.

Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişiklik kapsamında, 50 milyon Dolar üzerinde yapılacak yatırımlar için ihaleye çıkılmasının önü tıkanmış durumda.

Söz konusu değişiklik, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla Meclisten geçmişti.

Yasa değişikliğine ilişkin tasarının görüşüldüğü süreçte EL-SEN, eylemlilik sürecine başlamıştı.