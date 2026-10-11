Kamu-İş’ten Onkoloji bölümüne destek kampanyası

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Kadın Dayanışma Komitesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümüne destek amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Komiteden yapılan açıklamada, kampanya kapsamında kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve erzak başta olmak üzere çeşitli ihtiyaç malzemelerinin kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, dayanışmanın önemine vurgu yapılarak, bağış yapmak isteyenlerin 0548 875 23 73 numaralı telefondan iletişime geçebileceği duyuruldu.