“Kazanın üzerinden iki hafta geçti. ihmal devam ediyor”

Green Pedal Spor Kulübü, Bulut İbrahimoğulları’nın ağır yaralandığı kazanın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen kazanın meydana geldiği noktada yol güvenliğini tehdit eden sorunların hala çözülmemesini eleştirdi.

Kulüp üyeleri, yaşanan ihmale dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla İbrahimoğulları’nın yaralandığı bariyerin önüne lastiklerden bariyer oluşturarak, üzerinde “İhmal ettiğiniz her yol, hedef aldığınız bir can.” yazılı pankart açtı.

Kulüp yaptığı yazılı açıklamada, yol üzerindeki tehlikenin herkes tarafından görülebilmesine rağmen önlemlerin alınmamasının tehlikeyi ortadan kaldırmadığını belirtti.

Açıklamada, bir kaza yaşandıktan sonra müdahale etmek yerine, kazaya neden olabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmanın devletin ve ilgili kurumların sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yaşanan kazanın ve sonrasında devam eden ihmallerin takipçisi olunacağı, farkındalık yaratmaya ve ulaşım hakkı için mücadele etmeye devam edileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, önlemlerin kazadan sonra değil, kazadan önce alınması gerektiği çağrısında bulunuldu.