Çeler: “TDP, 10 maddelik 'İyi Vizyon Geleceği' ile seçime hazırlanıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 6 Aralık seçimlerine yönelik yol haritalarını 10 maddelik “İyi Vizyon Geleceği” belgesiyle ortaya koyduklarını belirtti.

TDP’nin ülke yönetiminde sorumluluk üstlenmeyi hedeflediğini vurgulayan Çeler, “Hiçbirimiz sandalye peşinde değiliz. Bu toplumun geleceği için mücadele etmek üzere seçimlere giriyoruz” dedi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs TV’de yayımlanan, Hasan Hastürer’in Taşlar Dökülürken programında partinin siyasi hedeflerini ve yeni döneme ilişkin politikaları hakkında bilgi verdi.

Seçimlere deneyimli, genç ve dinamik isimlerle hazırlandıklarını belirten Çeler, aday kadrosunun kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Çeler, kadınların, gençlerin ve deneyimli isimlerin bir arada olduğu bir ekip oluşturduklarını, seçim kampanyasının halkla iç içe, samimi ve katılımcı bir anlayışla yürütüleceğini belirtti.

Halkın TDP’yi Meclis’te denge sağlayacak ve haklarını savunacak güvenilir bir siyasi alternatif olarak gördüğünü ileri süren Çeler, ülkede iki partili bir siyasi yapı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Çeler, TDP’nin seçim hazırlıklarında sosyal demokrat ilkelerin belirleyici olduğunu aktararak, emeğin korunması, yerel sermayenin desteklenmesi, adil vergilendirme ve sosyal devletin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Özgürlük, eşitlik, dayanışma, hukukun üstünlüğü, laiklik, çevrenin korunması ve katılımcı demokrasinin parti programının temelini oluşturduğunu belirten Çeler, siyaseti yalnızca iktidara ulaşmanın değil, toplumsal dönüşümü gerçekleştirmenin aracı olarak gördüklerini söyledi.

Çeler, Türkiye ile ilişkilere de değinerek, karşılıklı saygı, dayanışma ve Kıbrıslı Türklerin kendi iradesini koruma temelinde yürütülmesinin önemini işaret etti.

Kıbrıs sorununda TDP’nin tutumunun açık olduğunu belirten Çeler, Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli ve iki toplumlu federal çözümü savunduklarını yineledi.

Kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakatin esas alınmasının önemine işaret eden Çeler, partizan atamaların kurumların deneyim ve birikimine zarar verdiğini söyledi.

Kamu hizmetlerinde dijital dönüşümün hızlandırılmasını ve e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını da aktaran Çeler, nüfus sayımının ivedilikle yapılması yanında vatandaşlık uygulamalarında da açık, eşit ve denetlenebilir kriterler oluşturulmasının aciliyetine değindi.

Her çocuğun nitelikli ve ücretsiz devlet eğitimine erişebilmesi gerektiğini savunan Çeler, yetki almaları halinde eğitim politikalarının değişen nüfus yapısı dikkate alınarak planlanacağını ifade etti.

Sağlık hizmetlerine herkesin zamanında ve ücretsiz erişebilmesini hedeflediklerini belirten Çeler, genel sağlık sigortasının TDP’nin öncelikli projeleri arasında bulunduğunu söyledi.

Enerjide sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirten Çeler, Teknecik Elektrik Santrali’nin yenilenmesini, güneş enerjisinden daha fazla yararlanılmasını ve Türkiye ile enterkonnekte elektrik bağlantısının hayata geçirilmesini gerektiğini savundu.

Basın özgürlüğünün demokratik toplumun temel güvencelerinden biri olduğunu belirten Çeler, gazetecilerin baskı altında kalmadan görev yapabilmesi gerektiğini vurguladı.

Seçim yol haritasında yer alan 10 maddelik “İyi Vizyon Geleceği” belgesinin yanı sıra TDP’nin kapsamlı parti programına da değinen Çeler, 32 temel politika başlığında hazırlanan çalışmaların altını çizdi.

Afetlere hazırlık, kamu binalarının güvenliği, kültürel mirasın korunması ve Kıbrıslı Türklerin kültürel kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasının da parti programında yer aldığını belirtti.