Divanın oluşmasının ardınan CTP lideri Sıla Usar İncirli konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.

İncirli bir kez daha “Başbakan Sıla” sloganları eşliğinde sahneye yürüdü.

Sözlerine, kalabalığı selamlayarak başlayan İncirli, “Hiçbir şey sizlerle bir arada olmaktan daha büyük bir mutluluk, onur olamaz. İyi ki varsınız, iyi ki buradayız” dedi.

İncirli, “Dürüst yönetim, güçlü hizmet ve güvenli gelecek dedik. Bu memleketin en büyük ihtiyacı bunlardır” diyen İncirli, “Biz bunun için buradayız, bunun için bir aradayız” ifadelerini kullandı.

Kurultayı sadece salondaki üyeler değil; tüm memleketin gözünün burada olduğunu belirten İncirli, şöyle devam etti:

“Bugün sadece CTP’liler için değil, memleketin tamamının umudu CTP’dedir. Bu yüzden her bir oyun kıymetini çok iyi biliyoruz. Sorumluluğunu da taşımaya hazırız. Her bir oy bizim için çok kıymetlidir. Kuracağımız düzende biz insanları ayırmayacağız. Nerede doğmuş olurlarsa olsunlar, hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, biz insanlarımızı kucaklayacağız, tümüne eşit ve adaletli davranacağız. Bu bizim en önemli sözümüzdür.”

Memlekette güçlü bir değişim iradesinin yükseldiğini vurgulayan İncirli, “Her yaştan insanımız gözleri dolu dolu bizimle kucaklanıyorlar. Son 5 yıldır bu iktidar tarafından dışlandılar. Bu memleketi ayaklandıracağiz” şeklinde konuştu.

“Öfke ve endişe yerini umuda, sevince, zafere bıraktı!” diyen CTP lideri, “İnsanların endişeleri artık ortadan kalktı! Yönetime geldiğimiz ilk andan itibaren bu memlekette değişimi başlatacağız” şeklinde konuştu.

İncirli “Çok samimi bir çağrımız var: Hep birlikte toplumu ileriye taşıyıp daha adil bir düzen kurmak için tüm topluma dayanışma ve barış çağrısı yapıyorum! Bu memleketi daha yaşanası bir memleket haline getirelim! Kim olursanız olsun, gelin bu çağrımızla birlikte bu memleketi daha yaşanılası bir ülke haline getirelim” dedi.

CTP lideri, “Herkesin yaptırdığı anketlerde, tüm anketlerde CTP’yi çok güçlü şekilde iktidarda gösteriyor! Biz bunun için hazırız, siz de hazır olun!” şeklinde konuştu.

“Kim yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa, soruşturmalardan ve denetimİnden kaçamayacak! CTP Hükümeti’nin birinci günkü görevi, Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ni kurmaktır! Bundan sonra kimsenin böyle adımlar atamaması için dönüşümü gerçekleştireceğiz” dedi.

İncirli, “Herkes rahat bir nefes alsın, bitiyor artık!” diyerek kalabalığa seslendi. Kalabalıktan ise “Başbakan Sıla” sloganları yükseldi.

Eski Eğitim Bakanlarının, yetkililerinin, milletvekillerinin adının karıştığı sahte diploma olayına işaret eden İncirli, “Sahte olmayan neleri var acaba?” diye sordu.

“Verilemeyecek hesabımız yoktur” diyenlerin, bazı vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ret oyu verdiklerini anımsattı, “Kendilerini dokunulmazlar sanıyorlar, 6 Aralık günü halk sandıkta, bu dokunulmazlıkları kaldıracak!” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorunu konusuna da değinen İncirli, “Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması ve bunun aciliyet içerisinde ilerletilmesi, federal çözüm içerisinde halkımızın Avrupa Birliği (AB) içerisinde yer alabilmesi bizim için çok önemli bir vizyondur” dedi.