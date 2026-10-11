CTP, Milletvekili adaylarını belirliyor! 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimlerde yarışacak milletvekili adaylarını ve adayların sıralamalarını belirlemek amacıyla bugün Milletvekili Aday Belirleme Kurultayı düzenliyor...

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kurultay kapsamında binlerce CTP üyesi alana geldi.

CTP lideri Sıla Usar İncirli’nin salona varmasıyla kalabalık da salona giriş yaptı. İncirli, “Başbakan Sıla” sloganlarıyla karşılandı.

Program kapsamında önce CTP lideri İncirli bir CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin konuşmasıyla 12.30’da başlayacak program, kapsamında milletvekili aday adaylarının tanıtımı ve seçim süreci de gerçekleştirilecek.

Açıklamada, oy verme işleminin saat 13.00’te başlaması ve akşama kadar sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

CTP Genel Sekreteri Kişi:

“Çalmadık kapı bırakmayacağız, halkı iktidara taşıyacağız”

Program kapsamında kürsüye çıkan ilk isim CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi oldu.

Kişi, seçim süreci boyunca çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi; emekçinin, köylünün, çiftçinin, kadının, gençlerin iktidara taşınacağını belirtti.

Kişi, “Hükümetle birliktre zihniyet de değişecek. Bir avuç insanın çıkarı için değil; toplumun çıkarı için hükümete geliyoruz” dedi.

5 yıllık dönüşüm için politikalarının ve kadrolarının hazır olduğunu belirten Kişi, “CTP’nin gücü, yetişmiş insan kaynağıdır” diyerek, “Hepimizin, büyük bir sorumluluğun parçasıyız. Bugün kimimiz aday olacak, kimimiz olamayacak. Ama yarın, geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Birbirimizin gücünü büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

Kişi’nin konuşmasının ardından Ezer Özsoy başkanlığındaki divan oluşturuldu. Divan üyeleri şu isimlerden oluştu: Yunus Konaç, Helin Aslan, Mukaddes Sevem