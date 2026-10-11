Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde 2 bin 182 sürücü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 341 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 14 araç trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, rapor edilen ihlallerin 133’ünü hız sınırını aşmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak oluşturdu.

Rapor edilen diğer trafik suçları ise şöyle:

“8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 6’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 5’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü araç plaka kurallarına aykırı araç kullanmak,1’i polisin ‘dur’ emrine uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 127’si diğer trafik suçları”