Çatalköy ve Mağusa’da uyuşturucu operasyonu… 5 kişi tutuklandı

Çatalköy ve Mağusa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 18.30’da Çatalköy’de Balkan Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, F.G.’nin (E-25) kullanımında bulunan ve Z.Y.’nin (K-25) yolcu olarak bulunduğu araçta, ardından da Lapta’da kaldıkları evde yapılan aramada 400 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Uyuşturucuya emare olarak el konulurken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Mağusa’da polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu zanlıları kaza yapıp yakalandı

Öte yandan dün saat 11.40’da Gazimağusa’da Mezarlık yolu üzerinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında Z.Ö.(E-46) ve Ü.A. (E-32) polisin dur ihtarına uymayarak araçla olay yerinden kaçtı.

Zanlılar kaçtıkları sırada, araçta yolcu olarak bulunan Ü.A. tasarrufunda bulunan ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıdı araçtan attı.

Söz konusu şahıslar, Asiller Yolu üzerinde kaza yapmış şekilde tespit edildi. Polisin araçta yaptığı aramada ise, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan üç parça kağıt bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.G.(E-45) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.