Kamu İhale Yasası kuralları uygulanmayacak

COVID-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca yapılacak mal alımı ihalelerinde Kamu İhale Yasası kurallarının altı aylık bir süre için uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; COVID-19 genel salgın hastalık kapsamında Türkiye’den Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara bağlı şirketlerden yapılacak hangi mal alımlarının, Kamu İhale Yasası kapsamı dışında tutulacağı, Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği ifade edildi.

Kararda, “Bakanlar Kurulu, değerlendirme yaparken ihalenin aciliyeti hususunda, Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konulacak hususlar ile fiyat avantajını göz önünde bulundurarak Sağlık Bakanlığı'na Doğrudan Mal Alımı yetkisi verebilir” denildi.