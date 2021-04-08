Kalkınma Bankası’nda görev değişikliği

Hükümet yeni atamalarını sürdürdü, bu kez de Kalkınma Bankası Genel Müdürü değişti.

Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu’yu görevden aldı, yerine İnanç Babaliki’yi atadı.

Kalkınma Bankası hükümetin Demokrati Parti (DP) kanadında bulunuyor.

Saffet Barutçu, 10 Mayıs 2018’den itibaren Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü görevini yapıyordu.

Bir süre önce Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de Hasan Tosunoğlu atanmıştı.

Genel Müdürlük görevine atanan İnanç Babaliki, 37 yaşında ve Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu üyesi.