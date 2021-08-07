Kalkanlı: “Kara para değil kayıt dışılık için…”

“Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkınnda Yasa Gücünde Kararnameye” ilişkin yorumlara Maliye Bakanlığı Müsteşarı (Genel Kooridatör) Özdemir Kalkanlı yanıt verdi.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı tarafından yapılan açıklamada bu kararname ile ülke içinde veya ülke dışında tutulan ve bilançolara veya gelir beyanlarına dahil edilmemiş ve vergisi ödenmemiş nakdi varlıkların beyan edilerek ve kararname ile getirilen indirimli verginin de ödenmesi kaydıyla sisteme kazandırılmasının amaçlandığını belirtildi.

Ülkede önemli ölçüde kayıt dışılık olduğunu ifade eden Kalkanlı, Kararname ile hedeflenenin kayıt dışı bırakılmış gelirler olduğunu belirterek Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak ister yurtiçinde olsun ister yurtdışında olsun henüz KKTC’de vergilendirilmemiş Türk Lirası ya da yabancı para nakit varlıkların vergilendirilerek ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kalkanlı, benzer düzenlemelerin ülkemizde 1/1993 sayılı Mali Düzenleme ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasası, 39/1996 sayılı Mali Düzenleme (Geçici Kurallar) Yasası, 27/2003 sayılı Mali Düzenleme ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasası, 2014 yılı Temmuz ayında meclis kapalı iken kararname olarak düzenlenen Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline ilişkin Yasa Gücünde Kararname ile de uygulandığını savundu.

Yapılan ve uygulanan bu Yasaların “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” (Kara Para) ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Kalkanlı, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası”nın yürürlükte olduğu ve bu Yasa kapsamında ülkeye gerek banka kanalıyla gerekse başka kanallarla gelen tüm miktarların hem ülkedeki bankalarımızın hem de Bakanlığımıza bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf İşleri Sandığı Dairemiz ile mali polisimizin takibinde olduğu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Yapılan açıklamada “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” (Kara Para) kapsamında halen 200 civarında soruşturmanın da takip edildiği” söylendi.

‘Kara Para Aklama’ kararnamesi gibi

Nakdi Varlıklara İlişkin” kararname yargıya taşınıyor