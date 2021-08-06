Nakdi Varlıklara İlişkin” kararname yargıya taşınıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi, toplumda “kara para aklama kararnamesi” olarak anılan “Nakdi Varlıklara İlişkin” Yasa Gücünde Kararname ile hukuk sistemine kara leke vurulmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

CTP ilgili kararnameyi yargıya taşımaya hazırlanıyor.

İşte o açıklama

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin hazırladığı “Nakdi Varlıklara İlişkin” Yasa Gücünde Kararname 3 Ağustos tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bulunan kayıt dışı gelirlerin yüzde 2,5 vergi karşılığında kayıt altına alınması amaçlanıyor. Anayasa’nın 112. Maddesine göre Yasa Gücünde Kararnameler, “ekonomik konularda, ivedilik varsa, Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname çıkarabilir.

Yasa gücünde kararname, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer ve aynı gün, gerekçesi ile birlikte Cumhuriyet Meclisi’ne sunulur” şeklindedir. Toplum tarafından çok tartışılan bu kararname, yaratacağı sonuçlar konusunda kamuoyunda ciddi endişelere, gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk anlamında da ciddi şüpheler oluşmasına neden olmuştur.

Toplumun her kesiminde devlet eliyle “kara para aklama” şüphesi uyandıran bu kararnamenin ivediliğinin nereden kaynaklandığının, gerekçelerinin ne olduğunun, ne murat edildiğinin ve kime hizmet edeceğinin açık ve net bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.

Her gün yeni bir hukuk dışılığa imza atan Azınlık Hükümeti’nin bu kararnamesini CTP, toplum adına yargıya taşıma kararı almıştır. CTP, bu topluma daha fazla zarar vermenize, hukuk sistemini daha da bozmanıza müsaade etmeyecektir.

‘Kara Para Aklama’ kararnamesi gibi