Kalıp kurarken dengesini kaybetti, 3 metre yükseklikten düştü
Girne'de dün yapımı devam eden bir inşaatta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 27 yaşındaki Yaşar Azatlı yaralandı.
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Girne'de dün yapımı devam eden bir inşaatta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 27 yaşındaki Yaşar Azatlı yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne'de dün 14.00 sıralarında yapımı devam eden bir apartman inşaatında kalıp kuran 27 yaşındaki Yaşar Azatlı, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Azatlı, olay sonrasında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sağ kalça kemiği kırığı teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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