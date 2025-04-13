Kalıp işi yaparken, dengesini kaybedip aşağıya düştü
Lapta'da dün bir inşaatta kalıp işi yapan 42 yaşındaki Hüseyin Doğan geçirdiği "iş kazası" nedeniyle yaralandı.
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Lapta'da dün bir inşaatta kalıp işi yapan 42 yaşındaki Hüseyin Doğan geçirdiği "iş kazası" nedeniyle yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay dün saat 14.00'te Lapta'daki Dağbaşı Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Doğan, yapımı devam eden inşatta kalıp tahtalarını çaktığı esnada dengesini kaybederek 3.65 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı.
42 yaşındaki Hüseyin Doğan olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından belinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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