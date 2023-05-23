Kaldırıma takılıp düşerek başını çarpmıştı…

Girne’de yürüdüğü sırada ayağının kaldırıma takılması sonucu düşüp, başını kaldırıma çarparak ağır yaralanan 84 yaşındaki Tacim Uzun kurtarılamadı.

Olayla ilgili polisten yapılan açıklamada, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzun’un yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve Pazartesi günü hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uzun, 19 Mayıs Cuma günü, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada, ayağının kaldırıma takılması sonucu düşerek başını kaldırıma çarpmış, ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.