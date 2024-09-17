“Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısı” genel görüşmesine başlandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan “Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Bankalar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına ayrıca CTP milletvekilleri Fikri Toros ve Devrim Barçın da katıldı.