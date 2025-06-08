Kalaşnikof ve uyuşturucu zanlılarına 8 gün tutukluk emri

Girne ve Esentepe’de gerçekleştirilen “Uzun Yol Operasyonu” kapsamında gözaltına alınan Fuat Uğraşlı, Saadet Ateş ve Orhan Kahraman, kanunsuz silah ve patlayıcı madde, uyuşturucu madde tasarrufu suçlamalarıyla yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin mahkemeye olguları aktardı. Polis, 4 Haziran 2025 tarihinde Girne ve Esentepe’de Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Operasyon kapsamında, Fuat Uğraşlı’nın bulunduğu araç ve ikametgahta yapılan aramalarda bir adet 7.62 mm çapında Kalaşnikof marka tüfek, 16 adet şarjör ve 533 adet 7.62 mm çapında canlı mermi ele geçirildi. Ayrıca, yaklaşık 376 gram hintkeneviri, 70 gram kokain ve 5 gram eroin türü uyuşturucu madde ile iki hassas terazi bulundu. Uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 775 Euro, 1.015 Amerikan Doları, 950 İngiliz Sterlini ve 10 bin 420 TL de emare olarak alındı.

Polis çavuşu Özmüezzin, zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede, “Boss” isimli bir kişiye bilgi içerikli mesajlar gönderildiğini tespit ettiklerini söyledi. Ayrıca, zanlı Saadet Ateş’in Kalaşnikof tüfekle çektirdiği fotoğrafların da telefonunda yer aldığı belirtildi.

Zanlı Orhan Kahraman’ın 31 Mayıs’ta turist vizesi ile ülkeye giriş yaptığı, operasyon gecesi ise bavulunu bırakıp Ercan Havalimanı’ndan gece 01.30’da çıkış yapmak üzereyken yakalandığı aktarıldı. Kahraman’a ait olduğu değerlendirilen Karaoğlanoğlu’ndaki bir daire ve çevresine ait güvenlik kamera görüntülerinin incelemeye alındığı da açıklandı.

Polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, ismi tespit edilen bir başka şahıs hakkında da tutuklama emri çıkarıldığını ifade ederek, zanlılar için 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Uğraşlı’nın avukatı, ele geçirilen silahın müvekkilinin dedesine ait olduğunu, TMT döneminden kaldığını ve EOKA’ya karşı kullanılmış bir silah olduğunu öne sürdü. Avukat, dedesinin ölmeden önce silahın yerini torunu olan müvekkiline söylediğini iddia etti. Ele geçirilen mermilerin bir kısmının ise paslı ve nemli olduğu savunuldu. Avukat, tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Mahkemeye başkanlık eden Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın halen devam ettiğine dikkat çekerek zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.