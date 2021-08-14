Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Türkiye Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 2 helikopter,10 arazöz ve 100 işçi yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.