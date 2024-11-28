“Kafedeki saksıdan tabanca çıktı”

Girne’deki bir kafenin önündeki saksıda tabanca bulundu, olayla ilgili bir kişi tutuklandı, zanlının evinden bir tabanca daha çıktı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, Çarşamba günü saat 13:45 raddelerinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmındaki çiçek saksısı içerisinde; 1 adet tabanca, tabancaya takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet canlı mermi bulunduğunu aktardı.

Konuyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada polis, M.C.S. isimli şahsın “zanlı” olarak tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturma kapsamında zanlının Girne’de kalmakta olduğu odasında yapılan arama neticesinde ise 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet canlı merminin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen silahların balistik incelemeye gönderileceğini ifade ederek, bir gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.