Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, dün Girne’de, Kıbrıs Türk toplumunda kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın haklarının güçlendirilmesini hedefleyen panel düzenledi. Etkinlik, AB Bilgi Merkezi ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından yürütülen Kadına Yönelik Şiddete Karşı “Deyip Geçme!” kampanyası çerçevesinde gerçekleştirildi.

Avrupa Komisyonu İletişim Program Müdürü Deniz Birinci, açılış konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki önemine değinerek, “İstanbul Sözleşmesi, şiddeti önleme, mağdurları koruma ve failleri yargılama alanlarında bütüncül bir yasal çerçeve sunuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının güçlendirilmesi, Avrupa Birliği’nin temel taahhütlerinden biridir” dedi.

Panelde, Kıbrıs Türk toplumunda kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Etkinlikte, Avrupa Kadın Lobisi üyesi Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Avukat Selin Nakıpoğlu, KAYAD’dan Avukat Sevilay Yıldırımer ve Avukat Tacan Reynar, İstanbul Sözleşmesi’nin kadınları koruma yönündeki önemi üzerine görüşlerini paylaştı. Panel, AB destekli “Sivil Alan” projesi uzmanı Selen Lermioğlu Yılmaz tarafından yönetildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen “Deyip Geçme!” kampanyası, afişler, televizyon ve sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayan kampanya Aralık ayı boyunca devam edecek.

Daha fazla bilgi için AB Bilgi Merkezi web sitesi ziyaret edilip, sosyal medya hesapları takip edilebilir.