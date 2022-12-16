Kadına çıplak fotoğraf gönderdi, tutuklandı
Sosyal medya üzerinden bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan M.A. isimli şahıs, mahkemeye çıkarıldı; tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
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Sosyal medya üzerinden bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan M.A. isimli şahıs, mahkemeye çıkarıldı; tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Mahkemede olayı aktaran Melisa Alparslan, zanlının Facebook üzerinden bir kadına çıplak fotoğrafını gönderdiğini söyledi.
Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
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