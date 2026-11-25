Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ülkede kadın cinayetlerine karşı gösterilen toplumsal tepkinin, kalıcı bir mücadeleye dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

KTTB Genel Sekreteri Sinem Şığıt İkiz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle mesaj yayımladı.

İkiz, ülkede, Ev İçi Şiddet Yasası'nın hala hayata geçirilememesini eleştirerek, kadınların yaşamlarını kaybetmeden önce korunabilmesi, şiddet karşısında yalnız bırakılmaması, adalete erişebilmesi ve şiddet uygulayanların cezasız kalmamasının devletin temel sorumlulukları arasında yer aldığını belirtti.

“Toplumda şiddetin nedenlerini de ele almak, şiddeti önlemeye yönelik politikalar geliştirmek ve toplum ruh sağlığını güçlendirmek zorundayız.” ifadelerini kullanan İkiz, kadınların ve çocukların psikolojik desteğe, güvenli barınma olanaklarına, sağlık hizmetlerine ve hukuki desteğe erişiminin güvence altına alınması gerektiğini kaydetti.

İkiz, dijital ortamda işlenen şiddet eylemlerinin de hukuki karşılığının olmasının önemine değinerek, şiddeti önlemenin aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçası olduğuna inandıklarını vurguladı.

“Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sağlık, eğitim, hukuk ve sosyal hizmet alanlarını kapsayan, kurumlar arası iş birliğine dayalı, sürdürülebilir bir devlet politikası olarak ele alınması gerektiğini vurguluyoruz.” diyen İkiz, kadınların ve kız çocuklarının güvenliği, özgürlüğü, sağlığı ve adalete erişim hakkının hiçbir siyasi takvime bağlı olmaması gerektiğini belirtti.

“Ev İçi Şiddet Yasası”nın seçimin ardından yeni dönemin öncelikleri arasında yer almasını ve dijital şiddeti de kapsayan, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek bütüncül bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesini beklediklerini ifade eden İkiz, yasaların etkin biçimde uygulanmasını, koruma ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesini, gerekli bütçe ve insan kaynağının sağlanmasını da istedi.