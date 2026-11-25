Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, Kurtuluş, Ergazi, Kilitkaya ve Tuzluca köylerinde yurttaşlarla buluştu. İskele ve 21 köy için hazırladıkları projeleri anlatan Nereli, “Kimseyi ayırmadan, kimseyi geride bırakmadan herkese eşit hizmet götüreceğiz” dedi. Nereli, Ergazi’ye futbol sahası, Kilitkaya’ya ise halı saha kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Nereli’ye ziyaretlerinde milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililer eşlik etti.

Halk buluşmalarında projelerini paylaşan ve vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Nereli, İskele’de değişim yönündeki talebin ziyaretlerde açıkça ortaya çıktığını belirtti. 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere işaret eden Nereli, halkın tercihinin sandıkta şekilleneceğini ifade ederek, “İskele’de yeni bir dönemin başlaması için hazırız. İskele ve 21 köyümüzün ihtiyaçlarını biliyor, bu ihtiyaçlara yönelik projelerimizi hazırlıyoruz. Değişim talebini her ziyaretimizde daha güçlü hissediyoruz” dedi.

“Herkese eşit hizmet edeceğiz”

Belediyecilik anlayışlarının temelinde eşitlik, adalet ve şeffaflığın bulunduğunu vurgulayan Nereli, İskele merkezi ile köyler arasında hizmet farkı oluşmaması gerektiğini söyledi. Nereli, “Kimseyi ayırmadan, kimseyi geride bırakmadan herkese eşit hizmet edeceğiz. Bizim belediyecilik anlayışımızda ayrımcılığa yer yok. İskele merkezde yaşayan vatandaşımız da 21 köyümüzde yaşayan vatandaşımız da belediyenin hizmetlerinden eşit şekilde yararlanacak. Her bölgenin ihtiyacını yerinde tespit ederek önceliklerimizi yurttaşlarımızla birlikte belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İskele ve 21 köy için hazırladıkları projelerin ihtiyaç ve önceliklere dayandığını belirten Nereli, CTP kadroları, uzmanlar ve yurttaşların katkısıyla belediyenin hizmet planlamasını daha sistemli hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Kanalizasyon sorununu kader olarak görmeyeceğiz”

İskele’nin öncelikli sorunları arasında kanalizasyon ve altyapı eksikliklerinin bulunduğuna dikkat çeken Nereli, bu alanda kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını söyledi. Nereli, öncelikle mevcut altyapının ve ihtiyaç duyulan bölgelerin teknik açıdan değerlendirilmesini, uzmanlarla birlikte öncelik sıralaması yapılmasını ve maliyetlendirilmiş bir altyapı programı hazırlanmasını hedeflediklerini belirtti. Kanalizasyon sorununun günübirlik müdahalelerle çözülemeyeceğini ifade eden Nereli, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde, etaplar halinde uygulanabilecek kalıcı çözümler üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

İskele ve 21 köy için hazırlanan projeler

Nereli, belediye başkanlığı görevini üstlenmeleri halinde öncelik verecekleri projeleri şöyle açıkladı:

Kanalizasyon ve altyapı: Mevcut altyapının teknik incelemesi yapılacak, sorunlu bölgeler belirlenecek ve maliyetlendirilmiş, etaplara ayrılmış bir altyapı yatırım programı hazırlanacak.

Kent Meydanı: İskele merkezde uygun alan ve ihtiyaçlar değerlendirilerek, çocukların, gençlerin ve ailelerin kullanabileceği, sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak modern bir kent meydanı için proje ve uygulama süreci başlatılacak.

22 kilometrelik sahil şeridi: Sahil boyunca yürüyüş ve bisiklet güzergâhları, dinlenme alanları ve sahile erişim noktaları planlanacak. Çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, etaplar halinde yürütülecek.

Kent Parkı: Çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları, yeşil alanlar ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal donatılara sahip bir kent parkı oluşturulması hedeflenecek.

Trafik ve ulaşım: İskele merkezde ve köylerde trafik yoğunluğu, otopark ihtiyacı ve yaya güvenliği değerlendirilecek. Ulaşım planlaması kapsamında kavşak, yol güvenliği ve otopark düzenlemelerine yönelik çözümler geliştirilecek.

Nereli, belediyeciliğin yalnızca yol, park ve binalardan ibaret olmadığını da belirterek eğitim, gençlik, sosyal yaşam, özel gereksinimli bireyler ve yerel üretimin desteklenmesinin de öncelikleri arasında yer alacağını ifade etti.

Ergazi’ye futbol sahası, Kilitkaya’ya halı saha

Köy ziyaretlerinde bölgesel ihtiyaçlara yönelik projelerini de paylaşan Nereli, Ergazi’de köyün sportif altyapısını geliştirmek amacıyla futbol sahası kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Sahanın hayata geçirilmesi için uygun alanın belirlenmesi, proje ve maliyet çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydeden Nereli, gençlerin sporla buluşmasını sağlayacak yatırımlara önem vereceklerini söyledi. Eğitim alanındaki desteklere de değinen Nereli, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim bursu programı oluşturmayı planladıklarını belirtti.

Kilitkaya’daki halk buluşmasında ise köye halı saha kazandırmayı hedeflediklerini açıklayan Nereli, gençlerin spor yapabileceği sosyal alanların artırılmasının önemine dikkat çekti. Nereli, bu projelerin hayata geçirilmesinde belediyenin bütçe olanaklarının, uygun alanların ve ilgili kurumlarla yapılacak iş birliklerinin dikkate alınacağını ifade etti.

“İskele’nin geleceğini ortak akılla şekillendireceğiz”

İskele ve 21 köyün geleceğini yurttaşlarla birlikte planlamak istediklerini belirten Sermet Nereli, seçim çalışmalarında kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi. Nereli, “Bizim hedefimiz yalnızca seçim kazanmak değil, İskele’de yaşayan herkesin kendisini bu kentin eşit bir parçası olarak hissettiği bir belediye yönetimi oluşturmaktır. Her köyün, her mahallenin ve her yurttaşımızın söz sahibi olduğu bir anlayışla çalışacağız. Projelerimizi halkımızla birlikte şekillendirecek, önceliklerimizi ortak akılla belirleyeceğiz” dedi.