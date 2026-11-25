Girne-Değirmenlik Dağyolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hüsnü Tatarlar Değirmenlik mezarlığında toprağa verildi.

Ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Tatarlar için dualar okunurken, sevenleri genç yaşta hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadı.

Gözyaşlarının sel olduğu törende, taziyeleri kabul eden aile fertleri güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından Tatarlar'ın naaşı, Değirmenlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.