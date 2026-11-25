Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde, Lefkoşa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kontrollerde ülkede ikamet izinsiz olduğu ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 42 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından bin 715 araç sürücüsü kontrol edilirken, 362 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“145’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 201’i diğer trafik suçları.”

İskele

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 11 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve 730 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimler sonucunda da, 119 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“30’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 19’u muayenesiz araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 10’u trafik ışıklarına uymamak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü aracın ışık kurallarına uymamak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 19’u diğer trafik suçları.”