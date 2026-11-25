Serdarlı’da trafik kazası: 37 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı
Serdarlı’da dün meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
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Serdarlı’da dün meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 37 yaşındaki sürücü Faruk Sahilli, yönetimindeki AB 296 C plakalı motosikletle Kışla Yolu Sokak’ta dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak, selvi ağacına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Sahilli, Mağusa Devlet Hastanesi’nde omurga ve sol kolunda kırık teşhisiyle yapılan ameliyatın ardından, genel cerrahi servisinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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