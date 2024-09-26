Kaçaklar tutuklu yargılanacak

Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan A.U., M.U. ve F.D mahkemeye çıkarıldı. 3 zanlının da 20 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmelerine karar verildi.

Polis memuru Kenan Mulla ve Onur Altıoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 21 Eylül 2024 tarihinde Demirhan’da yapılan devriye esnasında şüpheli görülen zanlıların alıkonulduğunu belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı M.U.’nun 17 Mart 2015 tarihinden beri 3 bin 476 gün, A.U.’nun 3 Mart 2024 tarihinden beri 175 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz yaşadıklarını söyledi. Polis, 25 Eylül 2024 tarihinde saat 09.30’da Adli Şube’ye celp edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 31 Kasım 2021 tarihinden itibaren bin 31 gün ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis memuru, üç zanlının da tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.