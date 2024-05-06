Japonya'dan, iklim değişikliğiyle mücadele için ADB fonuna 1 milyar dolar katkı

Japonya, "düşük gelirli ve kırılgan ülkelerin" iklim değişikliğiyle mücadelesi için Asya Kalkınma Bankası (ADB) fonuna 162 milyar yen (1 milyar dolar) sağlayacak.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, ADB'nin "Geleceğe Köprü" temalı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki 57. yıllık toplantısında, ülkesinin yeni katkısını duyurdu.

Asya-Pasifik bölgesinin 2023'te küresel büyümenin yüzde 60'ını oluşturduğunu kaydeden Suzuki, bölgenin yoksulluk, işsizlik ve iklim değişikliğiyle mücadelesine değindi.

Bu zorluklara "acil çözüm" çağrısı yapan Bakan Suzuki, "Yakın diyalog geçmişine dayanarak, ADB'nin çeviklik ve güçlü uzmanlıkla yanıt verecek çözümler sunmasını bekliyoruz" dedi

"Düşük gelirli ve kırılgan ülkelerin zorluklarının çözülmesinde ADB önemli araç" ifadesini kullanan Suzuki, iklim değişikliğiyle mücadele için ADB fonuna 162 milyar yen katkıda bulunacaklarını bildirdi.

Asya-Pasifik ekonomilerini küresel büyümenin anahtarı olarak nitelendiren Suzuki, Japonya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede kapsamında proaktif destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

ADB'nin bölgesel refah için önemli bir rol oynamaya devam etmesini beklediğini dile getiren Suzuki, ülkesinin, ADB'nin 2027'deki 60. yıllık toplantısına ev sahipliği yapmayı planladığını da söyledi.