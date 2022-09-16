İzveren: "Siyaset Meclis'te veya Bakanlar Kurulu'nda yapılmalı"

Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Av. Arzu İzveren, mahkemelerin halihazırda sürekli bir iş yoğunluğu içinde olduğunu kaydetti; bunun yanında bir de siyasette alınan bazı kararların veya siyasilerin kararlarının yasal veya anayasal uygunluk denetlemesine ihtiyaç doğması veya buna ihtiyaç duyulmasının halkın da adalet arayışına engel olduğunu, adaleti geciktirdiğini vurguladı.

Anayasa’da düzenlenen kuvvetler ayrılığı ilkesi de düşünüldüğünde bu durumun olağan ve arzu edilen bir durum olmadığını ifade eden İzveren, kamu düzeninin korunması açısından Yargı’nın yanında Yasama ile Yürütme organlarına ve diğer devlet organlarına da büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Av. Arzu İzveren, 2022-2023 Adli Yılı’nın açılışı vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Son zamanlarda Mahkemeler’in siyasi hayatın bir parçasıymış gibi görünen günlerden geçtiğimiz gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu durum olağan ve istenilen bir durum değildir. Meclis’te temsil edilen siyasiler, siyasetlerini Meclis’te ve Bakanlar Kurulu’nda yapmalıdırlar” dedi.

Adli yılın başta camiaları olmak üzere herkese hayırlı olmasını dileyen İzveren, adaletın sadece adaleti temsil eden yargının üç bacağının düzgün ve adil çalışmasıyla değil, adaletin sağlanmasına katkıda bulunacak devletin tüm organlarının da düzgün ve verimli çalışması, evrensel hukuk ve hukuk devleti kuralları kapsamında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri ile mümkün olduğunu vurguladı.

Adalete gerekli önemin verilmesinin kaçınılmaz olduğunu, bunun devletin her organında ve kademesinde gerekli ve önemli olduğunu kaydeden İzveren mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Son zamanlarda Mahkemeler’in siyasi hayatın bir parçasıymış gibi görünen günlerden geçtiğimiz gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu durum olağan ve istenilen bir durum değildir. Meclis’te temsil edilen siyasiler, siyasetlerini Meclis’te ve Bakanlar Kurulu’nda yapmalıdırlar. Gerek Anayasa Mahkemesi, gerek Yüksek İdare Mahkemesi, gerekse Kaza Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri olsun halihazırda sürekli bir iş yoğunluğu ve hareketlilik içindedir ve zaten her yıl değinmekte olduğumuz Mahkemelerdeki bu olağan iş yoğunluğunun yanında bir de siyasette alınan bazı kararların veya siyasilerin kararlarının yasal veya anayasal uygunluk denetlemesine ihtiyaç doğması veya buna ihtiyaç duyulması halkın da adalet arayışına engel olmakta ve adaleti geciktirmektedir. Anayasa’da düzenlenen kuvvetler ayrılığı ilkesi de düşünüldüğünde bu durum olağan ve arzu edilen bir durum değildir. Kamu düzeninin korunması açısından Yargı’nın yanında Yasama ile Yürütme organlarına ve diğer devlet organlarına da büyük görevler düşmektedir. Adalet en geniş tanımı ile hak sahibine hakkını tam olarak vermektir ve toplumsal ihtiyacımızdır. Diğer bir deyişle adalet, toplumda huzur, barış ve güvenlik içinde yaşamamızın teminatıdır, gereğidir.”

Mahkemelerdeki personel yetersizliği ve dijital süreç...

Mahkemeler’deki personel yetersizliğinin bu yıl da bir sorun olarak karşılarında olduğunu kaydeden İzveren, “Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik kriz ortamı da düşünüldüğünde birincil amacın adaletin gereklerinin biran önce yerine getirilmesinin sağlanması olmalıdır. Mahkemeler'de bir dijital sürece geçilmiştir. Ancak sadece yargısal evrak dosyalamalarda online ortamda dosyalama yapma, sistemin çalışabilmesi için yeterli kalmamaktadır. Bir an önce Mahkeme ile bağlantılı olan veya olabilecek tüm dairelerin ve kurumların sistemlerinin bir birine entegre olması ve dijital sistemin gerçek anlamda çalışmaya başlaması yargısal işlemlerin, alınan emir ve hükümlerin de gereklerinin yerine getirilmesine ve hem Mahkemeler’in hem de avukatların iş verimliliğinde çok büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Avukatlık mesleğinin her şeyden önce bir kamu görevi ve fedakarlıkla yaptıkları bir meslek olduğunu belirten İzveren, “Biz avukatlar olarak kamu menfaatini ve vicdanını ilgilendiren konulardaki sıkıntıları dile getirmeyi ve bunların çözümü için çareler üretmeyi ön planda tutmayı bir borç bildik. Bu vesile ile 2022-2023 Adli Yılı’nın tüm yargı camiasına, toplumumuza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.